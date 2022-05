Uuringus selgus argine tegur, mis parandab aju verevarustust

Uuringu SPRINT MIND andmete analüüs näitab, et kui langetada vererõhku eesmärgini 120 mm Hg, ei vähenda see aju verevarustust võrreldes eesmärgiga 140 mm Hg. Hoopis vastupidi – rangem vererõhu sihtväärtus toob kaasa paranenud aju verevarustuse. Mõju on selgemalt näha nendel, kellel juba on kardiovaskulaarne haigus, kirjutab Med24.