Liis Kruus: video toob arsti koju kätte

Mida näitab Eesti kaugvastuvõttude statistika?

Tervisekassa jälgib kaugteenuste osutamise statistikat meile laekuvate raviarvete järgi. 2021. aastal osutati eriarstiabis kokku ligi 300 000 kaugvastuvõttu. 2022. aasta esimese kolme kuuga on kaugvastuvõtte tehtud ligi 91 000 (telefoni teel ja videosilla vahendusel kokku). Neist 2,4 protsenti on toimunud video vahendusel. Aasta varem ehk 2021. aasta kolme esimese kuu jooksul oli videovastuvõttude osakaal kaugvastuvõttudest 0,4 protsenti. Kasvutrend on seega märgatav, kuid arenguruumi on veelgi.

Lisaks raviarvete statistikale kogume kord kvartalis tagasisidet teenust saanud inimestelt. Kaugvastuvõtt on üks esimesi tervisekassa teenuseid, kus regulaarne kasutajate tagasiside kogumine on oluline osa teenuse planeerimisest ja arendamisest. Igas kvartalis annab meile oma hinnangu ligi 1000 patsienti. Käesoleva aasta esimene tagasisideküsimustik saadeti välja märtsi lõpus ja siis küsiti tagasisidet aasta kolme esimese kuu jooksul toimunud kaugvastuvõttude kohta.

Selgus, et videovastuvõttudega oli rahul 94 protsenti küsitlusele vastanutest. Kõige kõrgem rahulolu oli dermatoveneroloogia erialal, kus kõik vastajad olid saadud teenusega väga rahul. Erialadel, kus rahulolu tase oli madalam, toodi põhjusteks lühikest aega ehk alla viie minuti kestev vastuvõtt, kontaktvastuvõtu võimaluse puudumine, aga ka eelnevalt kokku leppimata vastuvõtuaeg. Mõnevõrra kõrgemat rahulolu näitavad videovastuvõtul viibinud inimesed võrreldes telefonivastuvõttu kogenutega. Inimeste ootus videovastuvõtule saada on neli korda suurem kui praegune videovastuvõtu pakkumise võimekus. Järjest on tõusmas nende inimeste osakaal, kes ise avaldavad soovi kaugteenuseks. Ka rahvusvahelised uuringud näitavad, et mida enam on inimesed videovastuvõttu kogenud, seda enam kasutatakse seda võimalust ka edaspidi. See kehtib ka tervishoiutöötajate puhul.

Esmakordselt viis tervisekassa märtsi alguses läbi küsitluse ka eriarstiabi teenuseosutajate seas, et uurida töötajate kogemust videovastuvõttude tegemisel. Üle 75 protsendi vähemalt kord videovastuvõtu läbi viinud töötajatest hindasid oma kogemust hindega hea või väga hea. Kehvem oli videovastuvõtu kogemus üle 65-aastastel töötajatel. 82 protsenti vastanud tervishoiuspetsialistidest nõustus, et videovastuvõtul patsiendi tõstab võrreldes telefonivastuvõtuga kaugvastuvõtu kvaliteeti. Oluline on siin miimika ja žestide jälgimine. 75 protsenti videovastuvõtu läbi viinud töötajatest leidis, et uue lahendusega harjub kiiresti. Et aga töötajad oleksid enam huvitatud videovastuvõtu pakkumisest, arvas 60 protsenti neist, et tööandja võiks pakkuda mugavamat lahendust, vahendeid ja koolitusi videovastuvõtu läbiviimiseks.

Kuidas videovastuvõttu läbi viiakse ja mis eeldused peavad selle jaoks olema täidetud?

Arst hindab esmasel vastuvõtul, kas järgmiseks korraks plaanitud tegevused on sobivad selleks, et need teha video vahendusel. Näiteks kui korduval vastuvõtul on plaanis vahepealsete uuringute tulemuste põhjal kokku leppida järgnev raviplaan ja patsient täiendavat läbivaatust ei vaja, siis sobib videovastuvõtt hästi. Patsiendilt küsitakse, kas tal on olemas internetiühendusega arvuti või nutitelefon, mis videoühendust võimaldab.