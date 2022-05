Meditsiinilabor Antegenes pakub esimesena Eestis uudset rinnavähi täppisennetuse täisteenust

Täppisennetuse aluseks on rinnavähi geneetilise riski test AnteBC, mille on välja töötanud Eesti meditsiinilabor Antegenes.

Geeniriskidel põhinevas rinnavähi täppisennetuses hinnatakse naise geneetilist riski rinnavähi tekkeks ja antakse meditsiinilised soovitused personaliseeritud ennetuseks. AnteBC test on praegu tasuline tervishoiuteenus. Kui aga testi tulemusel avastatakse kõrgendatud risk rinnavähile, rahastab järgnevaid vajalikke uuringuid Eesti Haigekassa ja see on patsiendile tasuta. Lisaks täpsustatakse küsimustikuga haruldaste üksikgeenide testimise vajadus.

«Rinnavähi täppisennetuse täisteenus on terviklik lähenemine rinnavähi ennetuses ja oluline edasiminek võrreldes senise praktikaga. Eesti personaalmeditsiini juhtprojekti tulemuste põhjal võib öelda, et see aitab päästa elusid. «Üks kleit kõigile naistele» mudel ei ole rinnavähi kaasaegses ennetuses enam sobiv käsitlus,» selgitas onkoloog dr Peeter Padrik.

Antegenesi pakutav rinnavähi täppisennetus on mõeldud kõigile naistele vanuses 30-49. Osaleda saavad ka naised vanuses 50-75, kes soovivad, et lisaks tavapärasele rinnavähi sõeluuringule, arvestatakse ka nende rinnavähi ennetuses geneetilist riski. Kõrgenenud riski korral on vanematel naistel vajalik põhjalikum rinnavähi ennetus, sellisel juhul soovitatakse mammograafiat kord aastas, lisaks ka täiendavaid uuringuid.

Täppisennetuse esimeseks sammuks on rinnavähi geneetilise riski test AnteBC. Testimine on lihtne – testi koos proovivõtu vahendiga saab tellida koju. Test põhineb innovaatilisel polügeense riskiskoori tehnoloogial, mis täpsustab naise personaalse vähiriski. AnteBC geenitesti teenust on võimalik alustada Ategenese kodulehel.

AnteBC geenitesti tulemuseks on meditsiiniline raport riskihinnangute ja täpsete soovitustega, millises vanuses ja kuidas võiks naine edaspidi rinnavähi ennetuse raames mammograafilisi uuringuid läbida. Kui tulemused näitavad kõrgendatud riski rinnavähi tekkeks, siis edasiseks mammograafiliseks uuringuks koostatakse naisele digitaalne saatekiri, mille alusel saab tasuta pöörduda haigekassa partneriks olevasse rinnavähi mammograafilist uuringut pakkuvasse tervishoiuasutusse. Mammograafilist uuringut rahastab Eesti Haigekassa. Lisaks täidab naine ka küsimustiku, mis hindab täiendavate geeniuuringute vajadust.

Rinnavähk on Eesti naistel kõige sagedasem pahaloomuline kasvaja ja vähist tingitud surmapõhjus. Igal aastal sureb selle tõttu 250 naist. Kui aga rinnavähk avastada varakult, on seda võimalik ravida. Kui rinnavähk on juba hilises staadiumis ja levinud, on paranemise tõenäosus oluliselt halvem. Eestis diagnoositakse seni vaid pooled rinnavähi juhud varases staadiumis. Rinnavähi täppisennetus pakub võimaluse seda olukorda muuta ja aitab vähisurmasid vähendada.

Rinnavähi varajaseks avastamiseks on rakendatud riiklik rinnavähi sõeluuring 50-69 aastastele naistele. Teatud osa rinnavähke diagnoositakse siiski ka noorematel naistel, kes praegu sõeluuringu sihtrühma ei kuulu. Samuti vajavad vanemad naised, kellel on kõrge geneetiline rinnavähirisk, põhjalikumat ennetust kui tavapärane sõeluuring.

Antegenesi rinnavähi täppisennetuse teenuse loomisel on arvestatud soovitusi, mis saadi Eestis geenivaramu baasil läbi viidud seni suurima personaalmeditsiini kliinilise juhtprojekti tulemustest. Selle projekti ühe olulisema tulemusena leiti, et rinnavähi täppisennetusega on võimalik vältida 14-22 vähisurma aastas.