Mis peab olema koduses esmaabikarbis?

Tänapäeval on olemas nii veekindlaid, tundlikule nahale mõeldud kui ka erikujulisi plaastreid, mis on näiteks loodud spetsiaalselt sõrmedel esinevate haavade jaoks. «Lisaks võivad pindmiste haavade puhul kasulikuks osutuda haavasulgemisplaastrid, mis soodustavad haava kiiremat kinnikasvamist,» märkis ta.

Haava sidumiseks võiks kodus olla erinevas mõõdus marlisidemeid ja elastseid fikseerimissidemeid, aga ka võrkside, mis aitab alumise haavasideme kindlalt paigal hoida.

«Kriisiolukorras võib vajalik olla ka termotekk, mis kaitseb kannatanut näiteks jahtumise või ülekuumenemise eest – see oleneb sellest, kumb poolt tekist kehale asetada. Kui hõbedane pool on keha vastas, siis peegeldub kehasoojus tagasi, mis takistab alajahtumist. Kui kuldne pool on keha vastu, siis päikesekiirgus peegeldub hõbedaselt pinnalt tagasi ja nii kaitstakse kannatanud liigse kuumenemise eest,» ütles ta.

Ravimi säilivuskuupäeva jälgimine on väga oluline

Siiski võib juhtuda, et käsimüügiravimeid kipub koju kogunema väga palju ning need on ostetud erinevatel aegadel, mis omakorda tõstatab küsimuse: kuidas veenduda, et ravimid, mida kasutatakse, ikka veel kõlbavad?

«Esmaabikarbi ravimite kuupäevad võiks üle vaadata iga kolme kuu tagant – nii saab hea ülevaate, millised ravimid on otsa saanud ja mis hakkavad näiteks aeguma,» ütles ta. Eriti oluline on aga jälgida selliste ravimite tähtaega, kus on kirjas, et need säilivad vaid teatud aja pärast avamist.

«Selleks soovitan ravimi avamise hetkel ravimi pakendile kirjutada nii avamise kuupäeva kui ka arvestada kohe välja kuupäeva, millal ravimit enam manustada ei tohiks ja ka selle pakendile või sildile kirja panna,» soovitas ta.

Mida teha aegunud ravimitega?