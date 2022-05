Laeval Isabelle saavad põgenikud tasuta tervisenõu ja ravimeid

Reisilaeval Isabelle on ajutise elupaiga saanud Ukraina sõjapõgenikud, kellest enamik on naised, lapsed ja eakad. Eesti Punane Rist on annetanud käsimüügiravimeid ja teisi apteegikaupu, et pakkuda põgenikele abi nende ajutisele elupaigale võimalikult lähedal, see tähendab laevas koha peal.

Ravimid ei ole aga tavapärane kaup, mida võib lihtsalt jagada: vaja on välja selgitada, millist ravimit inimene vajab, teda nõustada ja rääkida ka ravimiga kaasnevatest ohtudest. Nii ongi laeval abis Eesti Proviisorapteekide Liitu (EPAL) kuuluvad apteegid, et kergemate tervisehädade korral anda nõu ja vajadusel kaasa ka käsimüügiravim.

EPALi tegevjuhi Ly Rootslase sõnul on see juba teine põgenikekeskus, kuhu on appi mindud. «Apteekrid alustasid Tallinna hotellis Dzingel juba üle kuu aja tagasi. Meie poole pöördus kohalik omavalitsus, et apteekrid aitaksid põgenikele nõua anda ja retsepti mitte vajavate ravimite jagamisel abiks olla,» ütles Rootslane.

Ravimite jagamine ja arstiabi pakkumine reisilaeval Isabelle. Foto: Eesti Proviisorapteekide Liit

Tema sõnul pakutakse teenust esialgu mai lõpuni ning seejärel hinnatakse abivajadus koos Eesti Punase Ristiga uuesti üle.

«Juba esimene päev, mil laeval tervisenõu ja ravimeid jagasime, näitas sellise ettevõtmise olulisust. Põgenikud on kurnatud nii vaimselt kui ka füüsiliselt ning tervisemuresid on omajagu,» sõnas Eesti Punase Risti peasekretär Arvi Perv. «Tegemist ei ole sprindi, vaid maratoniga – abivajadus on pikaajaline. Olen tänulik kõikidele annetajatele, kes abistamise võimalikuks teevad,» lisas ta.

Lisaks apteekritele on nii laeval Isabelle kui ka hotellis Dzingel õendusteenuse pakkujad ja sotsiaalkindlustusameti ametnikud. Tõsisemate terviseprobleemide korral, mis eeldavad retseptiravimite väljakirjutamist, tuleb põgenikel pöörduda perearsti või teise tervishoiuteenuse osutaja poole.