Südamerütmihäirete ravivõtteid saab kasutada ka seletamatute kõhuvaevuste puhul

Maoseinad on pidevas liikumises, et toitu segada. Bioelektriline «aeglane laine» maos ehk peristaltika lükkab üha pudrustuvat massi peensoole suunas. Vajalik signaal tuleb mao ülaosas paiknevast keskusest. Kui need bioelektrilised aeglased lained ei tööta nii nagu peaks, siis nimetatakse seda sageli mao düsrütmiaks. Enamgi veel – maoseina võivad tekkida kiireid ja ebaregulaarseid signaale andvad keskused, mis paiknevad lisaks vales piirkonnas. Sümptomiteks on kroonilised seedetrakti häired, iiveldus, oksendamine, valu, maohappe liig, kõrvetised ja puhitus. Neile vaevustele ei suudeta tihtilugu selget põhjust leida, arvates, et see on pigem «psühho» kui «somaatiline». Praegu on sellised seisundid pigem ravimatud, sest mingit selget põhjust näha pole. Nii süüakse aastaid kõrvetisteravimeid ja inimesed hakkavad taas abi otsima alles siis, kui olukord talumatuks muutub või tekib hirm, et ega mul ometi kasvaja ole …