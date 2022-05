Kuidas pigmendilaikude tekkimist vältida?

Benu apteegi kosmeetika konsultant Marite Talbre sõnul tekivad pigmendilaigud ehk hüperpigmentatsioon liigse päikesekiirguse tõttu nahas toimuva melaniini ületootmise mõjul. «Melaniini ülesanne on nahka ultraviolettkiirguse eest kaitsta. Kui melaniini tootvad rakud ehk melanotsüüdid saavad kahjustada, muutub melaniini tootmine ning pigment ei haju nahas ühtlaselt, vaid koguneb kobarasse kokku - meie näeme seda nahale tekkinud pigmendilaiguna,» selgitas Talbre pigmendilaikude tekkepõhjuseid.

Päiksepõletus suurendab pigmendilaikude tekkimise ohtu

Pigmendilaikude vältimiseks on konsultandi sõnul kõige olulisem päikesekaitse. «Päikesekiired ja UV-kiirgus mõjutavad nahka isegi pilvistel päevadel, seetõttu peaks nahka kaitsma igapäevaselt. Ka linnatänavatel kõndides on päikesekaitse vajalik,» rõhutas Talbre. Ta lisas, et pigmendilaikude tekke vähendamiseks on oluline päikesega kokkupuutumist piirata ja hoiduda päikese käes viibimisest kõige intensiivsematel keskpäevastel tundidel ja kanda võimalusel kaitsvat riietust, sealhulgas peakatet ja päikeseprille.

«Kõige rohkem kahju teeb nahale päikesepõletus, kui tekivad villid. Pärast villide paranemist on nahk põletuspiirkonnas väga õhuke ja eriti vastuvõtlik UV-kiirgusele, siis on pigmendihäire eriti kerge tulema,» rääkis Talbre.

Tema sõnul on tähtis meeles pidada, et mida tundlikum on nahk päikese suhtes, seda hoolikamalt tuleb kaitsta nahka päikese kahjuliku toime eest. «Hele nahk on päikesekiirguse suhtes kõige tundlikum. Näiteks naha puhul, mis ei päevitu, vaid hakkab punetama ja väga lihtsalt tekib päikesepõletus, on naha loomulik kaitsevõime päikesekiirguse suhtes kõigest 5-10 minutit,» tõi Talbre näite. Ta lisas, et seetõttu peaks solaariumis käimine olema väga heleda nahaga inimestele vastunäidustatud.

Lisaks naha tundlikkuse astmele tuleks konsultandi sõnul päikesekaitse toodete valikul silmas pidama ka nahatüüpi ja seisundit. «Vastavalt naha tundlikkusele tuleks otsustada kui tugeva faktoriga kaitsekreem peaks olema ning seejärel on võimalik valida nahatüübi- ja seisundi jaoks sobiv toode. Päikesekaitse toodete valik on väga lai ning saadav on erineva tekstuuriga tooteid nii kreeme, emulsioone kui ka õlisid,» loetles Talbre ning julgustas sobiva toote leidmiseks apteegi spetsialistidelt nõu küsima.

Pigmendilaigud on märk fotokahjustusest

Apteegi konsultant selgitas, et kuigi pigmendilaigud ise ei ole ohtlikud, on nende esinemine siiski märk naha fotokahjustusest, mis omakorda võib viidata suuremale melanoomi ja mittemelanoom-nahavähi tekkeriskile.

«Oluline on olla tähelepanelik ning kui pigmendilaik muutub värvuselt või kujult, kasvab märgatavalt kiiresti, eristub teistest või haavandub, tuleks kindlasti dermatoloogi poole pöörduda,» rõhutas ta.

Lisaks päikesekiirgusele on pigmendilaikude tekkimine konsultandi sõnul seotud pärilikkuse ja hormonaalsete muutustega kehas, näiteks raseduse ajal, imetamise perioodil või hormonaalsete rasestumisvastaste vahendite tarvitamisel. «Kuna päikesepõletus suureneb oluliselt pigmendilaikude tekkeohtu, peaksid päikesekaitsega eriti hoolikad olema inimesed, kes kasutavad akneravi või tooteid, mis sisaldavad koorivaid aineid nagu AHA happed, sest need teevad naha päikesekiirgusele palju vastuvõtlikumaks,» rääkis ta.