Kaltsiumi kasutamine toidulisandina ei ole alati ohutu

Vaatluse all oli 2654 keskmiselt 74 aasta vanust patsienti, 42 protsenti neist olid naised.

Kaltsiumi ja D3-vitamiini tarvitajate hulgas registreeriti kardiovaskulaarse suremuse näitajaks 13,7 juhtu 1000 isik-aasta kohta, ainult vitamiini D3 kasutajate seas oli see näitaja 9,6/1000, kuid neid aineid mittekasutanute seas oli see 5,8/1000. Kaltsiumi ja D3-vitamiini tarvitanute seas oli ka üldsuremuse näitaja suurenenud – 43/1000 – ning nendest patsientidest pea pooled vajasid aordiklapi vahetuse operatsiooni. Nimetatud operatsiooni vajas vaid 11 protsenti vaadeldud toidulisandeid mitte tarvitanud patsientidest. Ainult D3-vitamiini tarvitamine suremust oluliselt ei mõjutanud.

Uurimust kommenteerinud Viini ülikooli professori Jutta Begler-Kleini hinnangul on üllatav, et kaltsiumi ja D3-vitamiini toidulisandina tarvitamine suurendab südamehaigetel ka üldist suremust. Tema hinnangul kinnitab uurimus, et suure kardiovaskulaarse riskiga patsientidele ei peaks soovitama pikemaaegset kaltsiumi kasutamist toidulisandina.