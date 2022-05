See tüütu jalaseen! Kuidas haigusest lahti saada?

Jalaseenhaigus algab hiilivalt ja ei põhjusta tavaliselt suuri vaevusi. Enamasti esineb naha kihelust ja sügelust. Esmalt tekib kahjustus 4-5 varba vahele, edaspidi saavad haaratud ka ülejäänud varbavahed, jalatallad ja taldade külgpinnad. Haigestud nahk sügeleb ja ketendab, vahel on nahk ka niiske ja pehme, jalad higistavad liigselt ja lõhnavad halvasti. Halba lõhna põhjustavad kahjustunud nahal kiiresti paljunevad bakterid. Taldade naha haigestumise tunnuseks on nahaketendus ja punetus.

Jalaseenega kaasneb sageli küüneseen

Küüneseenhaigus on küüneplaati kahjustav seeninfektsioon. Haigestumist soodustavad kitsaste jalanõude surve ja küünte traumad. 90 protsenti juhtudest on haiguse tekitajaks dermatofüüdid, harvem pärmseen. Kõige sagedamini kahjustuvad esimese ja viienda varba küüned. Tihti kaasub varbaküünte haigestumine jalaseenhaigusega. Infektsioon algab ühe küüne ühest või mõlemast nurgast ning levib tasapisi kogu küünele. Küüs pakseneb ja muutub kollakaks ning sakiliseks. Kahjustatud küüs on paksenenud ja ebasümmeetriline.