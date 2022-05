Shanghai hooldekodus pandi eksikombel laibakotti elav inimene

Pühapäeval ilmusid veebis videod, millel on näha kahte laiba transportijat, kes asetasid laibakotti matuseautosse. Hiljem nähti töötajaid kotti avamas ning mõistmas, et patsient on tegelikult elus.

Juhtum on tekitanud Hiina sotsiaalmeedias palju viha. Sotsiaalmeedia leheküljel Weibo kommenteerinud isik kirjutas, et see on märk Shanghais toimuvast kaosest.