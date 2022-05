Teadlased avastasid, mitu IQ-punkti kaotab Covidi põdemisega

Ajakirjas eClinicalMedicine avaldatud leiud pärinevad Ühendkuningriigi tervishoiu – ja sotsiaaluuringute instituudi varamust. Uuringu tulemused näitavad, et Covid-19 põdemise tagajärjed on endiselt tuvastatavad rohkem kui kuus kuud pärast ägedat haigust ja et paranemine toimub parimal juhul järk-järgult.

Üha rohkem on tõendeid selle kohta, et Covid-19 võib põhjustada kestvaid funktsionaalse vaimse võimekuse probleeme. Paranenud patsiendid teatavad sealhulgas väsimusest, segadustundest, sõnade meeldejätmise probleemidest, unehäiretest, ärevusest ja isegi posttraumaatilisest stressihäirest mitu kuud pärast infektsiooni. Ühendkuningriigis läbi viidud uuring näitas, et ligikaudu üks seitsmest küsitletud isikust teatas, et 12 nädalat pärast positiivset Covid-19 testi esinesid sümptomid, mis hõlmasid sääraseid raskusi.

Selle seose üksikasjalikumaks uurimiseks analüüsisid teadlased andmeid 46 inimeselt, kes said Cambridge'i ülikooli haiglates Covid-19 tõttu haiglaravi. 16 patsienti viidi haiglas viibimise ajal mehaanilisele ventilatsioonile. Kõik patsiendid võeti vastu 2020. aasta märtsist juulini.

Isikud läbisid üksikasjalikud arvutipõhised kognitiivsed testid keskmiselt kuus kuud pärast ägedat haigust. Testid mõõtsid vaimsete võimete erinevaid aspekte, nagu mälu, tähelepanu ja mõttekäik. Samuti mõõdeti ärevust, depressiooni ja traumajärgset stressihäiret.

Tulemusi võrreldi tervete kontrollgrupi omadega.