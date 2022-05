Kevadsoe meelitab rästikud välja: mida teha maohammustuse korral?

Rästik on ainuke Eesti looduses pesitsev mürkmadu, kes on aktiivne aprillist kuni oktoobrini. Olenemata sellest, et rästik on üsna arg ja inimese lähenedes põgeneb, võib siiski juhtuda, et mürkmadu salvab. Eestis jääb maohammustuste arv aastas alla saja.