Rinnavähi sõeluuringule kutsutakse tänavu rekordarv naisi

Igal aastal saab Eestis rinnavähi diagnoosi ligi 1000 naist. Avastatud haigusjuhtude arv on kõige kõrgem Harjumaal ja Ida-Virumaal, kus diagnoosi saab vastavalt 400 ning 100 naist aastas. Rohkem kui neljandik naistest saab oma diagnoosist teada tänu sõeluuringule. Mida varem rinnavähk avastada, seda edukam on ravi ning haigusest jagu saamise tõenäosus.

«Rinnavähi sõeluuringul osalemine on muudetud naiste jaoks võimalikult mugavaks. Rinnauuringuid korraldavad kõik suuremad Eesti haiglad ja rinnakliinikud. Lisaks sõidavad ringi mammograafiabussid, mis külastavad aasta lõpuni erinevaid Eesti piirkondi, peatudes nii suuremates linnades kui ka väiksemates kohtades. Esmakordselt saadame naistele ka SMS-teavituse bussi jõudmisest tema elukoha piirkonda,» ütles Tervisekassa juhatuse liige Maivi Parv.

Rahvusvahelised uuringud näitavad, et sõeluuringute korraldamine on efektiivne, kui sellest võtab osa vähemalt 70 protsenti sihtrühma naistest. 2020. aastal osales rinnavähi sõeluuringul 54 protsenti kutsutud naistest, möödunud aastal kerkis hõlmatus 60 protsendini.

Kuigi aastate jooksul on rinnavähi sõeluuringu osalemisprotsent kasvanud, on naiste tervisekäitumises veel vajalikud olulised muutused. Samas paistavad juba täna silma maakonnad, kus sõeluuringul käimine on heal tasemel. Kõige aktiivsemad sõeluuringul osalejad on Saare maakonnas, kus eelmisel aastal käis uuringul 72 protsenti naistest.

«Rinnavähi sõeluuringuga on võimalik salakaval haigus avastada enne, kui see jõuab kaebuste näol endast märku anda ja organismis levima hakata. Seepärast on väga oluline, et sõeluuringul käiakse regulaarselt ja ka juhul, kui vaevused puuduvad,» sõnas Parv.

Eestis oodatakse rinnavähi sõeluuringule 50–69-aastaseid naisi iga kahe aasta tagant. 2022. aastal on tasuta sõeluuringule oodatud ravikindlustatud ja ravikindlustamata naised sünniaastaga 1954, 1956, 1958, 1960, 1962, 1964, 1966, 1968, 1970 ja 1972.

Lisaks raviasutustele on võimalik rinnavähi sõeluuringut teha ka mööda Eestis ringi liikuvates mammograafiabussides. Sõeluuringut teostavate raviasutuste kontaktid ja mammograafiabusside ajakava leiab SIIT.