Töötervishoiuteenus muutub terviklikuks

Kahe aasta eest tehtud töötervishoiuteenuse uuring näitas, et vaid 27 protsenti tööandjatest on lähtunud töötajate tervisekontrolli korraldamisel riskianalüüsi tulemustest ja 31 protsenti tööandjatest tõi välja, et töötervishoiuarst on nende töökeskkonda külastanud. See tähendab, et koostöö tööandja ja töötervishoiuarsti vahel töökeskkonna parandamisel ja töötajate tervise edendamisel on vähene ning piirdub sageli vaid töötajate tervisekontrollide läbiviimisega. Muudatuste eesmärk on parandada töötervishoiuteenuse korraldust ja kvaliteeti, sealhulgas tööandjate ja töötervishoiuarstide koostööd, et toetada töötajate tervise kaitset töökeskkonnas ning ennetada ja varakult avastada tööga seotud terviseprobleeme.