Koduaias prügi põletamine muudab aiasaadused mürgiseks

Aias prügi põletades pole temperatuur piisavalt kõrge, et näiteks plastis sisalduvaid keemilisi ühendeid lammutada. Kodustel ahjudel ja lõketel puuduvad kõrged filtritega varustatud korstnad, mis suitsu puhastaks ja hajutaks. See tähendab, et jäätmeid lõkkesse või ahju visates sadestuvad nende põlemisel tekkivad ühendid põlemiskoha vahetusse lähedusse, tuule korral võib aga kahjustada saada kogu küla või suuremgi piirkond. Võib öelda, et oma aias või naabrite aias kasvavad õunapuud, porgandid ja teised aiasaadused on mürgitatud.