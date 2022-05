Päikesekreemides leiduvad koostisosad võivad tekitada allergiaid.

Ameerika allergia, astma ja immunoloogia kolledži sõnul põhjustab suurima tõenäosusega allergilisi reaktsioone oksübensoon või bensofenoon-3. Teised reaktsioone tekitavad ained võivad olla bensofenoonid, tsinamaadid ja dibensüülmetüleenid. Mõned inimesed võivad olla allergilised päikesekreemidesse lisatud lõhna- ja säilitusainete suhtes.

Päikeseblokaatorid jagunevad keemilisteks ja füüsikalisteks. Keemilised imavad ultraviolettkiirgust ja ennetavad nende jõudmist nahani. Füüsikalistes päikeseblokaatorites peegeldavad mineraalid nagu tsinkoksiid ja titaaniumoksiid peegeldavad või hajutavad neid eemale. Füüsikalised päikesekreemid ärritavad küll nahka vähem, kuid need jätavad nahale valged jäljed ja on seetõttu vähem populaarsed.

Allergiad

Tavalisim naha halvaloomuline reaktsioon päikesekreemile on kontaktdermatiit. See jaguneb kolmeks. Lihtne kontaktdermatiit tekib tundliku naha või ekseemhaigusega inimestel. Allergiline kontaktdermatiit tekib siis, kui inimesel on allergia teatud koostisainete vastu. Fotodermatiit on allergia, mis tekib siis, kui ultraviolettkiirgus kohtub nahale määritud päikesekreemiga. See võib vahel üsna päikesepõletuse sarnane välja näha.

Päikesekreemi allergia võib ilmneda kohe pärast päikesekreemi peale kandmist, aga võtta enne välja löömist ka natuke aega. Selle sümptomiteks võivad olla: naha punetus või paistetus, sügelus või kipitus, punnid, lööve, ketendus, veritsus või vedelikku täis villid. Ekseemi või psoriaasiga inimestel on suurem tõenäosus päikesekreemi allergia tekkeks.

Lapsed

On võimatu teada, kuidas lapse nahk päikesekreemile reageerib. Esimest korda päikesekreemi peale kandes võib olla mõistlik teha test väikesel piirkonnal ja kanda ainult sellele päikesekreemi, et näha, kas lapsel tekib reaktsioon. Kui allergilist reaktsiooni ei teki, võib teha testi näonahal, mis on nii üldiselt kui ka allergilisi reaktsioone silmas pidades tundlikum. Päikesekreemi tuleks seejärel peale kanda kaks korda päevas nädal aega järjest, et kontrollida, kas tekib reaktsioon.

Enne tundliku nahaga või nahahaigustega lapsele päikesekreemi peale määrimist peaksid vanemad ja hooldajad arstiga vestlema ning uurima, kuidas last ultraviolettkiirguse eest kaista. Üldiselt soovitatakse järgnevat:

Kandke nahale laia toimespektriga mineraalidel põhinevat päikesekaitsekreemi, mille päikesekaitsefaktor (SPF) on vähemalt 30.

Olge ettevaatlik pihustatavate päikesekaitsekreemide suhtes, mille koguseid on raske kontrollida ning mida imikud võivad sisse hingata.

Riietage laps pikkade varrukatega särki, pikkadesse pükstesse ja pange pähe laia äärega müts.

Hoidke nooremaid kui kuue kuu vanuseid lapsi päikese eest.

Ravi

Päikesekreemiallergia ravimine on sarnane teiste nahaallergiate ravile. Kerge päikesekreemi allergiaga inimene peaks eemaldama päikesekreemi loputades nahka jaheda veega ning hoidma päikesest eemal kuni naha täieliku paranemiseni. Kui lapsel tekib allergiline reaktsioon, soovitab Medical News Today kanda nahale õhukese kihi vaseliini.

Mõõdukate või tõsisemate nahaallergiate korral võib arst soovitada mõnda järgnevatest ravimeetoditest: külmakompressid valu ja põletiku leevendamiseks, nahaniisutajad nagu vaseliin või kalamiini kreem, antihistamiinid sügeluse leevendamiseks või paiksed kortikosteroidid nahapõletiku vähendamiseks.

Tõsise või korduva päikesekreemiallergiaga inimene peaks pöörduma arsti poole, kes võib ta suunata allergoloogi juurde, kes diagnoosib reaktsiooni tekitava koostisosa. 2008. aasta uuringus leiti, et bensofenoon-3 on potentsiaal põhjustada haruldast ja tõsist allergilist reaktsiooni anafülaksiat. Selle sümptomiteks on pitsitustunne rinnus, hingamisraskused, vilistav hingamine, kurgu või muude kehaosade turse, kähe hääl, neelamisraskused, kõhukrambid, iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus ja näo ja keha kahvatus või punetus. Anafülaksia sümptomitega tuleks helistada kiirabisse.