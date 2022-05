Müüt või tõde: kas suhkur muudab lapsed hüperaktiivseks?

Olete peol ja seal on umbes 20 eelkooliealist last. Müra on kõrvulukustav ja kommikausid on tühjad. Rõõmukriisked täidavad õhu ja lapsevanemad heidavad süüdistava pilgu maiuste suhkrusisaldusele.

Mida aga teadus ütleb? Kas suhkur suurendab lastel hüperaktiivsuse riski? Võib-olla üllatav, aga uuringuandmete kohaselt «tõenäoliselt mitte», kirjutab Medical News Today.

Suhkur ja hüperaktiivsus lastel

Küsimus, kas suhkur mõjutab laste käitumist, hakkas huvi tekitama 1990. aastatel ja sellele järgnes uuringute katkemine. 1995. aastal avaldas JAMA analüüsi, mis hõlmas 23 teadustöö tulemusi.

Autorid analüüsisid ainult platseebot kasutanud «pimeuuringuid», mis tähendab, et kaasatud lapsed, vanemad ja õpetajad ei teadnud, kes olid suhkrut saanud ja kellele platseebot anti.

Pärast andmete analüüsimist jõudsid autorid järeldusele: «Seni avaldatud uuringute metaanalüüs näitas, et suhkur (peamiselt sahharoos) ei mõjuta laste käitumist ega kognitiivseid võimeid.»

Autorid märgivad siiski, et nad ei saa välistada «väikese efekti» võimalust. Nagu alati, selgitavad nad, et vaja on rohkem ulatuslikke uuringuid.

Samuti on võimalus, et teatud alajaotus lapsi reageerib suhkrule erinevalt. Kuid üldiselt näitavad uuringud, et kindlasti pole sel nii suur mõju, kui paljud vanemad arvavad.

Mõned vanemad usuvad, et nende laps on suhkru suhtes eriti tundlik. Testimaks, kas see võib nii olla, võrdles üks teadlaste kahte lasterühma: 25 «normaalset» last vanuses 3–5 ja 23 last vanuses 6–10, kelle vanemad nimetasid neid suhkru suhtes tundlikuks.

Iga pere järgis järgemööda kolme katselist dieeti, igaühte kolme nädala jooksul. Dieedid olid: kõrge sahharoosisisaldusega, ilma kunstlike magusaineteta; madala sahharoosisisaldusega, kuid lisatud magusajat aspartaami; madala sahharoosisisaldusega, kuid koos magusainega sahhariiniga (platseebo).

Uuring hõlmas aspartaami, nagu autorid selgitavad, kuna ka seda on peetud «laste hüperaktiivsuse ja muude käitumisprobleemide võimalikuks põhjustajaks».

Kõigis kolmes dieedis ei olnud kunstlikke toiduvärve, lisandeid ega säilitusaineid. Igal nädalal hindasid teadlased laste käitumist ja kognitiivseid võimeid. Pärast analüüsi järeldasid autorid:

«Suhkrutundlikuks peetavate laste puhul ei olnud 39 käitumis- ja kognitiivse muutuja osas kolme dieedi vahel olulisi erinevusi.»

2017. aastal ilmus seotud uuring ajakirjas International Journal of Food Sciences and Nutrition. Teadlased uurisid suhkru tarbimise mõju 287 8–12-aastase lapse unele ja käitumisele.

Üllatavalt tarbis 81 protsenti lastest rohkem suhkrut kui soovitatav päevane kogus. Sellegipoolest jõudsid teadlased järeldusele, et «suhkru kogutarbimine ei olnud seotud käitumis- ega uneprobleemidega ega mõjutanud nende muutujate suhet.»

Aga aktiivsus - ja tähelepanuhäirega lapsed?

Alates 1990. aastatest on hüperaktiivsust ja suhkrut käsitlevate uuringute arv langenud, enamik eksperte peab juhtumit suletuks. Ühes valdkonnas on uuringud siiski jätkunud.

Valdava enamuse laste jaoks ei põhjusta suhkur hüperaktiivsust, kuid otsust pole tulnud veel rühma kohta, kellel on aktiivsus – ja tähelepanuhäire (ADHD).