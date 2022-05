Igale eakatekodule oma apteeker!

Lõuna-Austraalia ülikooli uuringud näitavad, et apteekrite regulaarsed visiidid eakate inimeste juurde võivad vähendada ravimitest tulenevaid probleeme ja parandada tervisetulemusi.

Et teada saada, kas apteekrite visiitidest hooldekodudesse on kasu, jälgisid teadlased 248 eaka inimese tervist, kes elasid erinevates hooldekodudes. 12 kuu jooksul kohtusid apteekrid elanikega iga kaheksa nädala tagant, et registreerida kõik uued haigused või seisundid ning jälgida ravimite kõrvaltoimeid. Samuti vaatasid nad läbi eakate ravimiarsenali ning jälgisid vaimset ja füüsilist tervist.