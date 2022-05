Sea viirus surmas sea südame saanud mehe

Nüüd pakutakse ühe võimaliku surmapõhjusena välja sealt saadud viirust, mis seniste teadmiste põhjal tavalistes oludes inimese rakke nakatada ei saa. Jutt on sea tsütomegaloviirusest. Ilmselt peitis viirus ennast mitteaktiivses olekus olles nii hästi, et jäi kontrollides märkamata. Oletuste järgi suudab sea immuunsüsteem seda viirust hästi kontrolli all hoida, kuid koos sea südamega inimese sisse jõudes leidis viirus võimaluse ohjeldamatult paljuneda. Esimest korda märgati viiruse DNA juppe alles 20. päeval pärast operatsiooni, kuid arvati, et tegemist on labori eksitusega - mingeid märke viiruse tegevusest rohkem polnud. Seejärel tekkis pärast 41. päeva seisund, mida nimetatakse tsütokiinitormiks, kus kõik süsteemid ütlevad põletiku tõttu järjest üles ning mida on väga raske pidurdada. Sarnane reaktsioon käivitus tihti ka koroonaviiruse nakkuse puhul. Bennettit üritati ravida viirusvastaste ravimitega, kuid see andis ajutist leevendust - sellegipoolest viitab see ikkagi viirusele kui surma põhjusele.