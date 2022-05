Heategevusaktsioon kogub annetusi laste vaimse tervise heaks

Reaalajas vestlusplatvorm sova.ee avati 1. märtsil. Kahe kuuga on sinna pöördutud 486 korda. Enamik pöördujatest on 11-aastased, noorim 7-aastane. Teemad, mis lapsi kõige enam muretsema panevad on inimestevahelised suhted, kiusamine ja vaimne tervis.

Chatti panustab praegu oma aega ja kogemusi 61 spetsiaalse koolituse saanud inimest, kes vestlevad lastega iga päev kella kahest kümneni. Tegelik vajadus on aga palju suurem. Eesmärk on, et abi oleks lastele kättesaadav kella üheksast hommikul kümneni õhtul. Selleks on vaja lisaressursse.