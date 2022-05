Vaktsineerimata eakad saavad kirja vaktsineerimisinfoga või selgitava kõne

Üle 60-aastaste seas on oht raskelt Covid-19 haigestuda kõige suurem ning seetõttu on vaktsineerituse tõstmine selles vanuserühmas esmatähtis. Haigus võib raskelt tabada ka kevadel või suvel ning praegu vaktsineerimiskuuri alustades on võimalik sügiseks hea kaitse kätte saada. Selle nädala jooksul saavad eakad, kes pole seni ühtegi vaktsiinidoosi saanud, oma postkasti isikustatud meeldetuletuse vaktsineerimise jätkuva tarvilikkuse kohta.

«Eakate vaktsineerimine on algusest peale olnud meie selge prioriteet ja selles vanuserühmas võib iga kaitsesüst päästa elu. Oleme võtnud eesmärgiks läheneda vanemaealistele võimalikult personaalselt ning nimelise kirja saatmine on üks neist viisidest, kuidas me seda teha saame,» ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik.

Kirjad saavad 15 linna ja valla eakad Ida-Virumaal, Harjumaal, Lääne-Virumaal, Põlvamaal, Pärnumaal, Valgamaal ja Võrumaal. Just nendes maakondades on Covid-19 vastase vaktsiiniga hõlmatus kõige väiksem. Suur osa kirjadest saadetakse venekeelsetesse kogukondadesse ning kõik kirjad on kakskeelsed. Sihtrühmast jäeti välja Tallinna linn ja teised piirkonnad, kus on varem juba sarnast teavitustööd tehtud.

Lisaks sel nädalal postkastidesse jõudvatele kirjadele jätkub ka vaktsineerimata eakate läbihelistamine. Haigekassa lepingulised partnerid võtavad telefoni teel ühendust 60-aastaste või vanemate vaktsineerimata inimestega, et selgitada neile vaktsineerimise vajalikkust ja kutsuda vaktsineerima.

Koroonaviirus ohustab kõige enam eakate vanusegruppi, kus vaktsineerimine suudaks ära hoida rasket haiguskulgu ja surmasid. 2022. aasta esimese kolme kuu jooksul suri Eestis 525 Covid-19 haigusega inimest, kellest suur enamus olid üle 60-aastased. Tartu Ülikooli matemaatilise statistika professor Krista Fischeri arvutuste kohaselt oleks täielik vaktsineeritus suutnud selle kolme kuu jooksul päästa 300-400 elu. Eestis on hetkel umbes 20 protsenti üle 60-aastastest veel Covid-19 vastu vaktsineerimata.