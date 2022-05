UURING ⟩ Õigel ajal söömine aitab pikendada eluiga

Howard Hughesi meditsiiniinstituudi uurija Joseph Takahashi ja tema kolleegid teatasid 5. mail ajakirjas Science , et söömine ainult kõige aktiivsemal kellaajal pikendas oluliselt piiratud kalorsusega dieedil olevate hiirte eluiga.

Nelja aasta jooksul sadade hiirtega läbi viidud uuringus pikendas ainuüksi vähendatud kalorsusega dieet loomade eluiga 10 protsendi võrra. Kuid hiirte toitmine ainult öösel, mil hiired on kõige aktiivsemad, pikendas eluiga 35 protsenti. See kombinatsioon – piiratud kalorsusega dieet pluss öine söömiskava – pikendas loomade tüüpilist kaheaastast eluiga veel üheksa kuud. Inimeste jaoks tähendaks analoogne plaan söömist päevasel ajal.

Takahashi meeskonna leiud toovad esile ainevahetuse üliolulise rolli vananemises, ütleb Jean Mayeri vananemisuuringute keskuse toitumisteadlane Sai Krupa Das, kes ei olnud tööga seotud. «See on väga paljutõotav ja märkimisväärne uuring, » ütleb ta.

Aastakümneid kestnud uuringud on leidnud, et kalorite piiramine pikendab loomade eluiga alates ussidest ja kärbestest kuni hiirte, rottide ja primaatideni. Katsed näitavad kehakaalu langust, glükoosi ainevahetuse reguleerimise paranemist, vererõhu langust ja põletiku vähenemist.

Teadlased on alles hakanud mõistma, kuidas kalorite piiramine aeglustab vananemist rakulisel ja geneetilisel tasandil. Looma vananedes kipuvad põletikuga seotud geenid muutuma aktiivsemaks, samas kui ainevahetust reguleerivad geenid muutuvad vähem aktiivseks. Takahashi uues uuringus leiti, et kalorite piiramine, eriti kui see oli ajastatud hiirte öisele aktiivsele perioodile, aitas neid geneetilisi muutusi hiirte vananedes tasakaalustada.