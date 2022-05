ME SAAME HAKKAMA ⟩ Õigus olla õnnelik ja rõõmus

Kõigile on vist juba pähe kulunud mantra, et vahvad ja tragid, hea vaimse tervisega lapsed kasvavad kodus, kus vanemate vaimne tervis on ka korras. Kui nii, siis tähendab see, et emade vaimne tervis on tähtis ja peaks olema korras. Ometi kiputakse sageli arvama, et emadel peabki väga raske olema. Unetud ööd, ja seda pikki aastaid? Normaalne, see ju ema amet. Noor ema on nukrameelne või ärritunud? Oh, need on hormoonid, küll läheb üle, kui laps suuremaks kasvab.