Lõuna-Sudaanis on viieaastase vaheaja järel taas koolerapuhang

«Tervishoiuministeerium tahab üldsust informeerida, et Unity osariigi Rubkona maakonnas on kuulutatud välja koolerapuhang.»

Maailma terviseorganisatsioon (WHO) teatas 2021. aasta algul, et maailmas on 1,3 - 4 miljonit koolerajuhtu aastas ning surmajuhtumeid on 21 000 — 143 000.