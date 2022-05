Apteeker selgitab, kas küünte lõhenemine on paratamatus

Hirvlaane sõnul on üsna tavaline, et küüned muutuvad nõrgemaks või hapramaks näiteks teatud eluperioodil. «Raseduse ajal võivad küüned olla pehmemad ja rabedad, aga ka vastupidi: muutuda hoopis tugevamaks. Tavapäraseks muutuvad küüned umbes kuue kuu jooksul pärast lapse sündi,» selgitas ta.

Kemikaalide ja puhastusvahendite tiheda kasutamise korraks on abimeheks kaitsvad kummikindad. «Küüsi võiks lõigata regulaarselt ning enne kunstküünte kasuks otsustamist tuleks uurida põhjalikult, milliseid materjale kasutada, et need küüne maatriksit võimalikult vähe kahjustaksid,» selgitas Hirvlaan.