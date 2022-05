Haaberstis toimub doonoripäev

Haabersti linnaosavanem Oleg Siljanov sõnas, et iga loovutatud veredoos on hindamatu väärtusega, sest aitab päästa kellegi elu.

«See on väärtuslikuim kingitus, mida saame teha ning see ei nõua meilt palju aega ega vaeva,» ütles linnaosavanem ning kutsus doonoripäevale, sest iga vereloovutusega päästetakse kuni kolme abivajaja elu.

«Verd ei ole võimalik tööstuslikult toota – selle ainus allikas on vabatahtlik doonor. Loovutades verd, saame olla kindlad, et Eestis on piisavad varud, et päästa kõikide abivajajate elusid,» ütles Regionaalhaigla verekeskuse doonorluse osakonna juhataja dr Gulara Khanirzayeva.

Kes sobib doonoriks? Veredoonor on 18-60-aastane inimene, kelle kehakaal on üle 50kg ning kes on terve, puhanud ja söönud. Covid-19 vastu vaktsineerimine ei ole vereloovutusel takistuseks. Doonoripäevale tulles peab olemas kaasas isikut tõendav dokument.

Milline on vereloovutamise protseduur? Esmalt täidab iga doonor ankeedi, kus vastab erinevatele tervist puudutavatele küsimustele. Seejärel vaadatakse see meditsiinilise ülevaatuse käigus koos verekeskuse õega üle ning kinnitatakse doonori sobivus vere loovutamiseks: kontrollitakse vererõhku, hemoglobiini ja üldist terviseseisundit. Doonorilt kogutakse 450ml verd – see protseduur võtab aega vaid 5-10 minutit. Seejärel ootab doonorit taastumiseks kohvi- ja küpsiselaud ja tänutäheks meene verekeskuselt. Kokku võiks doonoripäevale tulles arvestada ca 45-60 minutiga.