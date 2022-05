Kuidas kuseteede korduvatest põletikest lahti saada

Põhiline mure kuseteede infektsioonidega on see, et nad tulevad üha tagasi. Põletik tekitab olukorra, kus urineerida tahaks sageli, aga see on valus. Antibiootikumid leevendavad olukorda tihtilugu vaid ajutiselt. Neljandik ravitutest kohtub uue infektsioonilainega poole aasta jooksul, kuid on ka naisi, kes vajavad antibiootikumikuuri iga paari kuu tagant. Nii tekibki nõiaring, kus järjekordne antibiootikumikuur loob pinnast järgmisele infektsioonile. Miks ei õnnestu siis tänapäevaste teadmiste juures seda nõiaringi kuidagi katkestada?