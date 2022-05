Uus ravim aitas teadlaste sõnul vabaneda pika Covidi sümptomitest

Pfizeri välja töötatud Paxlovidi tabletid sisaldavad viirusevastaseid aineid nirmatrelviir ja ritonaviir. Paxlovid on mõeldud riskirühma inimestele, vältimaks pärast Covid-19 diagnoosimist selle tõsist progresseerumist. Ka Eestis on ravim suuatud riskirühmadele.

Ravi Paxlovidiga peab algama viie päeva jooksul pärast sümptomite tekkimist ja kestma viis päeva.

San Francisco California ülikooli (UCSF) teadlaste juhtumiaruanded näitavad Paxlovidi mõningast tõhusust pikaajalise Covidiga patsientide ravimisel. Arvatakse, et kolmandikku koroonaviirusnakkusest paranenuist kimbutavad pika Covidiga seotud sümptomid nagu väsimus, peavalud ja halvenenud tähelepanu.

Arvatakse, et pikaajaline Covid võib olla põhjustatud immuunsüsteemi jätkuvast reaktsioonist viirusele, mis jääb kehasse pärast esialgset nakatumisfaasi.

«Uuringute andmed näitavad, et SARS-CoV-2 võib püsida kuid,» ütles uuringu kaasautor dr Michael Peluso, nakkushaiguste spetsialist.

«Hiljutine uuring näitab, et mõnel inimesel võib viirus püsida seedetraktist kuni seitse kuud. See ei tähenda, et viirus oleks nakkav, kuid viiruse tükid või aktiivsus võivad stimuleerida immuunsüsteemi,» ütles Peluso ülikooli pressiteates.

Juhtumiaruannetes kirjeldatakse kolme 40ndates eluaastates patsienti, kellel olid pikaajalise Covidiga sarnased sümptomid.

Ühele määrati viirusevastane ravim rohkem kui seitse nädalat pärast sümptomite ilmnemist ja uut kokkupuudet viirusega – teadlaste sõnul taastus ta tervis peaaegu täielikult.

Teine patsient hakkas võtma Paxlovidi umbes kolm nädalat pärast sümptomite tekkimist. Ta tundis end ravi lõpule järgnenud päeval vähem väsinuna, kuid tal oli endiselt õhupuudus ja lihasvalu.

«Tundub, et Paxlovid võib olla kasulik pika Covidiga patsientidele, kuid ravimit on võimalik saada juhul, kui arst on valmis reegleid rikkuma, mida me ei propageeri,» ütles Peluso.

Kolmas patsient alustas Paxlovidi võtmist 24 tunni jooksul pärast Covid-19 sümptomite ilmnemist vastavalt erakorralise kasutamise tingimustele. Tema sümptomid paranesid, kuid taastusid neli päeva pärast Paxlovid-ravi lõpetamist koos palaviku, nohu, köha ja valuga rinnus. Tal oli ka palavik ning suurenenud südamelöögi- ja hingamissagedus.

Umbes kaks nädalat hiljem tekkis tal pärast pingutust segadustunne, valulikkus rinnus, väsimus ja ebamugavustunne – sümptomid, mis on kooskõlas pikaajalise Covidiga.

«Selle juhtumi põhiaspektiks on see, et vaja võib olla pikemaid Paxlovidi kuure ja liiga varane manustamine ei pruugi olla optimaalne,» ütles Peluso. Ta märkis, et veel puuduvad ohutusandmed, mis toetaksid ravimi pikemaajalist kasutamist.