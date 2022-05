Suurbritannia esimene meditsiinilise kanepi kliinik avati enam kui kolm aastat tagasi ja nüüd on neid paarikümne ringis. Kanepikliiniku patsiendiks saada on endiselt palju keerulisem kui arsti käest oopiumipõhise ravimi retsept kätte saada. Enamus neist, kes kanepiravi vajavad, on seetõttu sunnitud ka praegu illegaalselt toimetama.