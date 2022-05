Metsatulekahjud suurendavad vähiriski

McGilli ülikooli teadlaste uuringust selgub, et metsatulekahjudega kokkupuutunud inimestel on suurem kopsuvähi ja ajukasvajate esinemissagedus. Uuring, mis jälgis üle kahe miljoni kanadalase terviseandmeid 20 aasta jooksul, on esimene, mis näitab, kuidas metsatulekahjude lähedus vähiriski mõjutab.