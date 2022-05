Elektriseeritud plaaster aitab kiirendada paranemist ja tapab kahjulikke baktereid

Los Angelese Terasaki Biomeditsiini Innovatsiooni Instituudi poolt välja töötatud ePatch sisaldab elektroode, mis on valmistatud hõbedast nanojuhtmetest ja segatud merevetikatest saadud hüdrogeeliga, mida tuntakse alginaadina. Viimast kasutatakse ka kirurgilistes sidemetes, sest see on bioühilduv ja säilitab optimaalse niiskustaseme.

Silikoonlehtede suurust ja kuju muutes on võimalik luua ePatche, mis on võimelised katma väga erinevaid haavu ja vastama nende kontuuridele.

Lisaks hoiti infektsioon tänu hõbeda antibakteriaalsetele omadustele minimaalsena. Lisaks kõigele, kui rottidelt eemaldati ePatch, siis neil esines vähem armistumist kui kontrollrühmal. See oli tõenäoliselt tingitud asjaolust, et naharakud ei kleepu silikoonlehtede külge, nii et need ei tule sideme eemaldamisel maha.