Kõigi rakkude välispinnad on “kaunistatud” erinevate suhkrute ühenditega. Need “kaunistused”, millel on tegelikult palju funktsioone, aitavad paraku ka viirustel oma sihtmärke hõlpsamini tuvastada, raku pinnale kinnituda ja seejärel siseneda ehk siis rakk nakatada.