Lapsed kasvavad kooliaasta jooksul kiiremini kui suvel

Ameerika Ühendriikide teadlased näitavad ajakirjas Frontiers in Physiology, et sellel suvisel rasvumisel on veel üks ootamatu põhjus - lapsed kasvavad pikemaks kooliaasta jooksul kiiremini kui suvel. Ja kuna kehamassiindeks (KMI) on suhe kehakaalu ja pikkuse vahel, põhjustab kiirem vertikaalne kasv kooli ajal KMI tõusu suvel.