AVASTUS ⟩ Vananemist aitab tagasi pöörata vastuoluline aines

Juba mõnda aega on olnud teada, et soolestikus tegutsev mikroobide populatsioon, mida nimetatakse soolestiku mikrobioomiks, on seotud tervisega. Suur osa haigusi on seotud muutustega inimeses leiduvate bakterite, viiruste, seente ja muude mikroobide tüübis ja käitumises.