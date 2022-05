Kõrge LDL- ehk «halb» kolesterool on üks peamine südamelihase infarkti ja insuldi riskitegur.

Tervise Arengu Instituudi andmetel on just südameja veresoonkonna haigused kõige sagedasemaks surma põhjustajaks Eestis, moodustades 46 protsenti meeste ja 64 protsenti naiste suremusest. Haiguste peamiseks riskiteguriks on kõrge kolesteroolitase, aga ka kõrgenenud vererõhk, ebatervislik toitumine, vähene liikumine ja diabeet.