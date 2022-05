Heli suudab hävitada kasvajaid nii, et need ei tule tagasi

«Isegi kui me kogu kasvajat hävitada ei saa, võime siiski põhjustada selle taandumise ja vähendada tulevaste metafaaside teket,» rääkis Zhen Xu, kes on uuringu autor ja biomeditsiinitehnika professor.

Tulemused näitasid ka, et ravi stimuleeris rottide immuunvastuseid, et takistada vähi edasist levikut.

On olukordasid, kus ei saa tavapärast ravi suunata tervele vähkkasvajale, sest see sõltub kasvaja suurusest, asukohast, massist aga ka haiguse staadiumist. Sel juhul tuleb leida paremaid variante, nagu näiteks heliga vähirakkude hävitamine. Viimane edestab paljusid teise ravivõimalusi sellega, et on ilma kahjulikke kõrvalmõjudeta. Sama ei saa öelda aga keemia- ja kiiritusravi kohta.