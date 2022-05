AVASTUS ⟩ Kohvi valmistamise viis määrab, kui palju see tõstab kolesteroolitaset

Kohvis leiduvad looduslikud kemikaalid – diterpeenid, kafestool ja kahweol – tõstavad kolesteroolitaset veres. Avatud juurdepääsuga ajakirjas Open Heart avaldatud uurimuse kohaselt võivad kohvi valmistamise meetod ja selle tarbija sugu olla võtmetähtsusega, kui kõne all on joogi seos kõrgenenud kolesteroolitasemega. See võib olla nii halb kui hea, kirjutab Medical Xpress.