Stanfordi teadlased teatasid uuest infarkti riskitegurist

Mainekas ajakirjas Cell avaldatud uuring näitas ka, et kanepitaime kuivatatud osadest valmistatud marihuaana, täpsemalt selle psühhoaktiivne komponent THC, põhjustab veresoonte sisemust vooderdavates endoteelirakkudes põletikku ja laborihiirtel ateroskleroosi.

Uurijad leidsid, et põletikku ja ateroskleroosi võib blokeerida väike molekul nimega genisteiin, mida esineb looduslikult sojas. Kuna genisteiini tungib ajju piiratud hulgal, ei blokeeri see THC võimet mõjutada söögiisu, tuima valu ega leevendada iiveldust – omadusi, mida peavad marihuaana kasutajad oluliseks.

«Kuna rohkem osariike legaliseerib kanepi meelelahutusliku kasutamise, peavad kasutajad olema teadlikud, et sellel võib olla kardiovaskulaarseid kõrvaltoimeid,» ütles Stanfordi kardiovaskulaarmeditsiini ja radioloogia professor Joseph Wu. «Kuid genisteiin toimib üsna hästi, et leevendada marihuaanast põhjustatud veresoonte endoteeli kahjustusi, blokeerimata marihuaana mõju kesknärvisüsteemile, ja see võib olla meditsiinilise kanepi kasutajate jaoks viis end kardiovaskulaarsete häirete eest kaitsta.»