Lapsed soovivad, et kooliõued pakuksid rohkem liikumisvõimalusi

Uuringus vaadeldi Islandi, Norra, Soome, Leedu, Läti ja Eesti kooliõuede omadusi ning dokumenteeriti, milliseid võimalusi pakuvad need kehaliseks aktiivsuseks 7-18aastaste õpilaste seas ning kuidas vastavad need nende ootustele. Iga kooli laste eelistuste teada saamiseks viidi läbi rühmaintervjuud.

Üks uuringu läbiviijatest, Tartu ülikooli tervisekasvatuse lektor Merike Kull ütles, et erinevate riikide õpilaste tagasiside oli tegelikult üsna sarnane. «Üldiselt neile nende kooliõued meeldisid, kuid nad soovisid, et need pakuksid rohkem võimalusi põnevateks kehalisteks tegevusteks ning aktiivseid ajaveetmisvõimalusi koos sõpradega. Meil on palju koolistaadionid spordialade harrastamiseks, kuid need pole head loovaks mänguks,» lausus ta.