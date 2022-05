Sotsiaalministeerium jätkab tööd vaimse tervise abi kättesaadavuse parandamiseks

«Vaimse tervise väärtustamine ning inimeste teadlikkus on viimastel aastatel oluliselt kasvanud. Samal ajal on Covid-19 pandeemia ja Venemaa sõjategevus Ukrainas suurendanud vajadust professionaalse vaimse tervise abi järele. Kavandatud muudatused on järjekordne samm, et parandada vaimse tervise abi kättesaadavust Eestimaa elanikele,» ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik.