Tavaline toit võib depressiooni tekitada, probiootikumid aga ravida

On selline aminohape nagu proliin. Nagu teisigi aminohappeid, kasutatakse seda meie kehas valkude ehitamiseks. Proliini kasutab meie keha näiteks kollageeni ehitamiseks ja seepärast on selle olemasolu naha, luude-liigeste-kõõluste, lihaste (sh südamelihase) tervise mõttes ja haavade paranemisel oluline. Meie keha suudab proliini ise sünteesida - see võime väheneb küll koos lisanduvate aastatega. Kuid proliini saab ka toidust - lihast, kalast, piimast, aga ka paljudest seemnetest, meest ning muidugi toidulisanditest.