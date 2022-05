Rahvusvahelisel õdede päeval kuulutati välja Eesti aasta õde, hooldustöötaja ja tegu 2022

«Õenduse põhiväärtus on inimestest hoolimine ja just seda väärtust kannavad kõik kolm laureaati. Aasta õde Laura Oisalu toetab igapäevaselt patsiente nende vaimse tervise parandamisel. Aasta hooldustöötaja Lea Malk aitab Kuressaare haiglas kaasa sellele, et saarlased vajalike operatsioonideta ei jääks. Aasta tegu aitas aga pandeemiast väsinud õdesid ja hooldustöötajaid,» ütles Eesti Õdede Liidu president Anneli Kannus.

AASTA ÕDE 2022 – LAURA OISALU

Laura Oisalu töötab Pärnu Haigla psühhiaatriakliinikus ning Sensus Psühhiaatria ja Psühhoteraapia keskuses vaimse tervise õena. Ta on magistrikraadiga eriõde, kelle uurimis- ja tööalane erihuvi on seotud sõltuvushäiretega patsientidega. Tema eestvedamisel loodi Pärnu Haiglas vaimse tervise õe vastuvõtt ravimisõltuvusega patsientidele – Eestis ainulaadne teenus. Lisaks osaleb Laura õendusvaldkonna juhendite väljatöötamisel ning viib läbi koolitusi elanikkonnale ja perearstidele. Kolleegid iseloomustavad teda alati heatujulise ja sõbralikuna. Ta teeb oma tööd suure pühendumise ja südamega ning on väga hinnatud patsientide seas. Vabal ajal panustab ta Pärnumaa Naiskodukaitse töösse ning koroonakriisi ajal nõustas abivajajaid ohvriabi kriisitelefonil.

AASTA HOOLDUSTÖÖTAJA 2022 – LEA MALK

Lea Malk töötab Kuressaare haigla operatsiooniblokis hooldustöötajana. Ta on omandanud hooldaja kutse Kuressaare Ametikoolis ning on töötanud ka hooldekodus ja haigla intensiivravi osakonnas. Ta on õpihimuline ja pidevalt ennast arendav hooldustöötaja, kes on hinnatud partneriks mitmesuguste operatsioonide tegemisel. Kolleegid hindavad tema töökust, empaatilisust ja uuendusmeelsust ning võimet erinevaid situatsioone loominguliselt lahendada. Samuti on ta hea juhendaja noorematele kolleegidele, kelle osas on ta abivalmis, hea kuulaja ja nõuandja.

AASTA TEGU 2022 – PAI KAMPAANIA

PAI oli kodanikualgatusena sündinud heategevusprojekt – reaalne, silmale nähtav ja käega katsutav tänuavaldus õdedele ja hooldustöötajatele, kes hoolitsevad igapäevaselt inimeste tervise eest ja võitlesid Covid-19 pandeemias ennastohverdavalt. Kampaania tulemusena kingiti ligi 15 000 õele ja hooldustöötajale PAI kinkekaardid väärtusega 50 eurot. Kampaania raames andis oma panuse 5040 eraisikut ja 189 ettevõtet kogusummas 681 311 eurot. Kampaania leidis ühiskonnas positiivse vastuvõtu ja aitas õdesid ja hooldustöötajaid esile tõsta ja väärtustada. PAI kampaania eestvedajad olid Katri Link, Siiri Rannama, Krista Must, Eva Võssotskaja ja Meelis Kubits.