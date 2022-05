Lõuna-Aafrikas levivad uued koroonatüved

Siiani on ebaselge, kas uued alamtüved põhjustavad järgmise üleilmse Covid-19 laine. Kuid nagu omikroni varasemate versioonide puhul, on ka neil märkimisväärne võime vältida vaktsineerimise või varasema haiguse põdemisega tekkinud immuunkaitset.

Enamikul juhtudel tagab vaktsineerimine või varasem nakatumine siiski kaitse raske haigestumise eest. «Ei ole põhjust karta,» ütleb Weill Cornell meditsiiniinstituudi immunoloog John Moore. Ta nendib, et uued tüved on täiendavaks probleemiks, kuid ei ole märke, et need oleksid ohtlikumad või patogeensemad.