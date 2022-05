Millist mõju avaldab grillihooaeg maksale?

Maks on meie nii-öelda puhastusjaam, mille põhiülesanne on organismist kahjulike ainete kõrvaldamine. «Maks on võimeline ühe minuti jooksul neutraliseerima umbes miljon toksilist ainet,» räägib dr Utenko. Maksas toodetakse suur osa kehale vajalikest ainetest. Lisaks on maks kui isiklik ladu mitmetele vitamiinidele ja mineraalidele.