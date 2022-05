Teadlased tegid kindlaks, kui kaua püsib koroona rahal ja pangakaardil

USA teadlaste ajakirjas PLOS ONE avaldatud uuringus ilmnes, et kui SARS-CoV-2 satub rahatähtedele, muutub see peaaegu kohe elujõuetuks. Viirus on stabiilsem plastikust pangakaartidel – elusviirust tuvastati seal veel 48 tundi pärast selle sinna kandmist. Kuid elujõulist viirust ei tuvastatud sularahal ega kaartidel, mis juhuslikult uuringusse valiti.