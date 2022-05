ME SAAME HAKKAMA ⟩ Kui mängu astub keegi kolmas

Psühholoogias on suhetega seotud kolmnurkadel aga hoopis laiem tähendus. Kahe inimese suhe – ükskõik kui pilvitu – on vahel ikka konfliktne. Kui omavahel mingil põhjusel pole võimalik avatult ja selgelt olukorda ära lahendada ning pinge jääb vinduma, siis see pool, kes pingega kehvemini toime tuleb, otsib kedagi või midagi pinge maandamiseks.