Apteeker selgitab: miks valuvaigisti mõnikord ei mõju?

Valu on Lehari sõnul ebameeldiv sensoorne ja emotsionaalne kogemus, mis on seotud tegeliku või võimaliku kudede kahjustusega. «Äge valu tekib järsku, ta ei kesta kaua ja möödub tavaliselt kiiresti. Pärast kahjustuse paranemist peaks valu kaduma,» rääkis ta.

Valuvaigisteid leidub erinevaid

«Peaaegu igas inimese koes on sellised hormoonilaadsed lipiidid, mida kutsutakse prostaglandiinideks. Need vastutavad paljude keha funktsioonide ning ka valu ja põletiku tekke eest. Prostaglandiine aga toodavad omakorda tsüklooksügenaasi (COX) nimelised ensüümid. Apteegi käsimüügis olevad valuvaigistid mõjuvadki sellele COX-ensüümile, blokeerides ensüümi toimimast ja takistades prostaglandiinide tootmist,» selgitas ta.

«Valuvaigisti, mis blokeerib valusignaali jõudmist ja registreerimist vastavas aju osas, on paratsetamool. Samuti on apteegi käsimüügis saadaval veel ka kolmandat sorti valuvaigistid, mis on tavapärasest tugevamad – narkootilised valuvaigistid ehk opioidid nagu kodeiin,» loetles Lehari.

Kroonilise valu korral kasutatakse mõnikord ka antidepressante

Mittesteroidsed põletikuvastased ained (MSPVAd) on proviisori sõnul põhilised valuvaigistid, mis leevendavad palavikku, valu ja turset näiteks krooniliste liigesehaiguste (osteo- ja reumatoidartriit) korral, kuid sobivad hästi ka ägedamate põletikuliste seisundite (luumurd, nikastused, spordi- või muud pehmete kudede vigastused) leevendamiseks. Nendest kõige populaarsemad on aspiriin, ibuprofeen, diklofenak, ketoprofeen ja naprokseen.

«Samuti on need efektiivsed operatsioonijärgsete, hambaravi- ja menstruatsioonivalude, aga ka peavalu ja migreeni ravis. Valuvaigisteid on saadaval on paljudes erinevates ravimvormides, sealhulgas tabletid, pikendatud toimeajaga kapslid, geelid ja plaastrid,» rääkis Lehari.