138 kooli läheb tänasest õueõppele

Õuesõppenädal toimub Eestis esimest korda. Varem on toimunud õuesõppepäevi, mis on õpilaste poolt hästi vastu võetud. «Seda näitab ka suur osalejate arv, et õues õppimine on populaarne nii õpilaste kui ka õpetajate seas,» rõõmustab õuesõppenädala eestvedaja.