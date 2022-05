Puudega laste tugiteenused muutuvad kättesaadavamaks

Järgmisest aastast muutub omavalitsustel (KOV) lihtsamaks võimalike abivajavate peredeni jõudmine. Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo nentis, et erivajadusega laste vanemad on rõhutanud, et nemad ei peaks olema riigi ja kohaliku omavalitsuse vahel info vahendajad.