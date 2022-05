Haruldase ajukasvajaga poja ema: usk imedesse viib meid edasi

Joosepil on ema Merike, isa Taavi ja kaks venda, vanem 11- ja noorem viieaastane. Nad on perekond, kes armastab lastega ringi rännata. Kuidas on lapse ränkraske diagnoosi saanud vanemana võimalik leida lootust ja jõudu edasi minemiseks? Merike ja Taavi usuvad, et imed on olemas. Nii peabki.

Alati sõbralik ja heatahtlik

Trevon Joonatan on pere kolmest lapsest kõige rahulikum. «Ta on nagu väike vanainimene, kes on kõigi vastu alati sõbralik ja heatahtlik, loomult selline vaoshoitud ja rahulik,» alustab Merike juttu sellest, kuidas elu pöördumatult muutus.

Sügisel algas kool ja poiss läks 2. klassi. «Alguses arvasin, et see on pingest ja stressist, kuna ta on vahel isegi liiga püüdlik ja kohusetundlik. Jossu väsis kiiremini ja kilomeetrise tee läbimisel ütles ta: emme, läheme autoga või tellime takso. Ta kõnnak muutus selliseks, nagu ta oleks jalgu järele lohistanud,» kõneleb Merike. Ta rääkis murest ka klassijuhatajale, kes esiti arvas, et tegemist võib olla psühholoogilise probleemiga. Seda just seetõttu, et Joosep läks kooli kuueselt, ta on poiss ja 2. klassis on õppimine juba raskem. Samuti läks Merike ülikooli õppima ja oli paar korda kuus kodunt ära.

Trevon viis kuud enne diagnoosi laulukontserdil esinemas. Foto: Erakogu

«Arvasin, et äkki Jossu elab seda üle, sest ta oli väga minu küljes kinni. Septembris tekkis tal kõhugripp, või õigem oleks öelda, et me arvasime selle olevat kõhugripi. Ometi haigestus ta peres ainsana. Läksime temaga haiglasse, kus tehti erinevad uuringud ja öeldigi, et tegemist on adenoviirusega. Pärast 24 tundi tilguti all saime koju ja kõik tundus hästi olevat. Aga ühe ööpäeva pärast hakkas ta öösel jälle oksendama. Ma mäletan, et seisin tema voodi ees ja sain aru, et oksendamine on kuidagi teistsugune. Ta ei oksendanud kõhuga, vaid läks peast pingesse,» meenutab Merike.

Uued sümptomid

Ema ja isa läksid uuesti Ida-Viru keskhaiglasse, kus Joosep oli taas ööpäeva tilguti all. Oksendamine lõppes. Aga pärast seda oli poiss muutunud. Ta ei jaksanud enam koolist koju kõndida, oli tundides väsinud ning keskendumine tekitas raskusi, kuigi loomu poolest on ta väga püüdlik. Päeva lõpus ei suutnud ta enam koolitööd kaasa teha, pani pea laua peale ja kurtis, et ei näe tahvlile. Lisandus kaebus, et ta näeb ühe silmaga kahekordselt.